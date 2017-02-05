السلام زغرتا يستفيد من تعثر الصفاء للصعود الى المركز الثاني

ارتقى السلام زغرتا الى المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه الاجتماعي طرابلس 3-1 على ملعب السلام في المرداشية (شمال لبنان)، مستغلاً تعثر الصفاء بالتعادل امام ضيفه الراسينغ 1-1 الاحد في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري اللبناني.

ورفع السلام زغرتا رصيده إلى 27 نقطة بفارق نقطة امام الصفاء واثنتين امام النجمة.

وافتتح السلام التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر البرازيلي ليوناردو دي أوليفيرا من ركلة حرة مباشرة أسكنها في المقص الايسر لمرمى الاجتماعي.

وعزز قائد الفريق جان جاك يمين التقدم لأصحاب الأرض مترجماً سيطرة فريقه على مجريات اللقاء (31).

وفي الشوط الثاني تابع السلام بقيادة مدربه التونسي طارق جرايا أفضليته وعزز إبراهيم سويدان النتيجة بالهدف الثالث اثر تمريرة من ادمون شحادة في الدقيقة 83، قبل أن يقلص الغاني كوفي بواكيه النتيجة بعدها بدقيقة للاجتماعي.

وسقط الصفاء حامل اللقب في فخ التعادل مع ضيفه الراسينغ 1–1 على ملعب صيدا البلدي.

وبعد شوط أول سلبي، تعرض الصفاء الى ضربة قوية بطرد لاعبه عمر الكردي (48)، فاستغل الراسينغ التفوق العددي من اجل فرض سيطرته التي ترجمها بهدف التقدم عبر علي عثمان في الدقيقة 62 بتسديدة الى يمين الحارس محمد طه اثر تمريرة متقنة من هيثم عطوي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أنقذ البديل العائد من الإصابة حسن هزيمة فريق المدرب اميل رستم من الخسارة بعدما سدد كرة ارتدت اليه اثر معمعة داخل منطقة الراسينغ، فارتطمت بالمدافع البرازيلي ديوغو دي أندراده وهزت شباك الحارس محمد سنتينا.

وفاز النبي شيت على مضيفه الاخاء الأهلي عاليه 2-1 في مباراة مشحونة على ملعب بحمدون البلدي.

وتقدم النبي شيت عبر محمد أيوب بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء الى يسار الحارس شاكر وهبي (3). وأدرك البرازيلي كادو التعادل في الدقيقة 34 من ركلة حرة ارتدت من السد الدفاعي الى الزاوية اليسرى لمرمى النبي شيت.

وفي الدقيقة 80 طرد الحكم كادو لضربه السنغالي بابا سال، ما أجج الامور في الملعب. وبعد دقيقتين سجل سال هدف الفوز للفريق البقاعي بتسديدة الى قلب المرمى اثر تمريرة من ابراهيم بحسون (82).

وحدثت أعمال شغب بعد المباراة حيث حاول جمهور الاخاء الاعتداء على الحكم ما اضطر القوى الأمنية للتدخل من اجل تهدئة الأجواء.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- العهد 30 نقطة من 14 مباراة

2- السلام زغرتا 27 من 15

3- الصفاء 26 من 15

4- النجمة 25 من 15

5- الانصار 25 من 15