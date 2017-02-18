السلام زغرتا يحقق المطلوب بفوز صعب على طرابلس

ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم، حقق نادي السلام زغرتا انتصار صعب على حساب ضيفه نادي طرابلس بهدفين مقابل هدف، في مباراة حماسية لم تبح بأسرارها حتى الدقائق الاخيرة.

وعلى ارضية ملعب المرداشية في زغرتا بدأ السلام بقوة ساعياً لتسجيل هدف التقدم سريعاً وكان لهم ذلك بعد ان تمكن حسن القاضي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 18، ليضع سيطرته على المباراة في فترتها الاولى، لكن عندما كان الشوط الاول يتوجه للإنتهاء بتقدم اصحاب الارض، تمكن النجم الدولي اللبناني فايز شمسين من ادراك التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنتجاح في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الكرات الخطيرة وتبادلوا السيطرة في وسط الميدان، وكان لخطوط الدفاع وحراس المرمى الكلمة العليا، وعندما كانت المباراة تتجه الى التعادل الايجابي، تمكن هداف السلام امادو نياز من اهداء السلام الفوز بتسجيله لهدف قاتل في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة.

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