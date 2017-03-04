السلاح المتفلت..بين الحفلات والافراح

امام الحكومة استحقاقات كثيرة، اقتصادية بيئية واجتماعية. من السياحة وصولا لملف النفايات والطبابة. اما الملف الامني يبقى هاجس الناس الاول، والسلاح المتفلت قنبلة موقوتة. حوادث اطلاق النار بمناسبات مختلفة تصدرت وسائل الاعلام. ولايمر اسبوع الا ويسقط

مواطن نتيجة انتشار السلاح. تعددت الاسباب ،اشكال فردي او اطلاق رصاص ابتهاجا بعد خطاب ناري، او حتى بالافراح. والنتيجة وحده المواطن هو الضحية. اما مطلق النار فبطبيعة الحال محمي من قوى الامر الواقع.

تقرير للزميلة رولا امين الدين