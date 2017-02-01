السكريات تدمر الخصوبة لدى السيدات!!

كشفت دراسة جديدة أن السكريات والنشويات تؤثر على خصوبة المرأة.

وأوضحت الدكتورة زيتا ويست أستاذة النساء والتوليد لموقع “ديلي ميل” أن السكر أصبح العدو رقم واحد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالخصوبة.

وأشارت إلى أنه من أجل عمل بويضة ناضجة على حد سواء بشكل طبيعي فهناك تفاعل حساس ومعقد من الهرمونات التناسلية التي تحتاج إلى التدفق طوال الشهر.

وتبين بعض الدراسات أن تناول كميات أقل من الكربوهيدرات لها صلات أفضل بنجاح عمليات التلقيح الصناعي، ومن المعروف أن البيض والأجنة لا تزدهر في بيئة الغلوكوز المرتفعة.

وقدمت الجمعية الأميركية دراسة لاجتماع الطب التناسلي في العام الماضي، تفيد بأن السيدات اللواتي خضعن لعملية التلقيح الاصطناعي بعد خفض نسبة الكربوهيدرات، واتباع حمية عالية البروتين زاد معدل الخصوبة من 19% إلى 45% ومعدل الحمل من 17% إلى 83%.

وأوضحت ويست أن النظام الغذائي غير الصحي يشمل (السكريات – والدهون المشبعة)، والذي يؤدي إلى اختلال السكر في الدم، كما يسبب هبوطا في الطاقة على مدار اليوم.