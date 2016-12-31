“السفير” تغيب عن قرائها بدءا من الغد

هكذا ودعت جريدة السفير قراءه.. اطفئ ضوء مكاتبها للمرة الاخيرة بعد مسيرة إعلامية دامت أكثر من اثنين وأربعين عاما.

أزمة لم تتمكن الصحيفة من تجاوز عثراتها المالية فجاء قرار الاقفال، ولكن وبحسب الفيديو المنشر كتحية للقراء لا يزال هناك بصيصُ امل فالجريدة ستعود قريبا الى العالم الافتراضي.

على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر هاشتاج # السفير

صاحب ورئيس تحرير السفير طلال سلمان توجه لقارئ السفير مودعا “لرفيق النضال في مسيرة طويلة ضمت مواكبُها أبطالَ تاريخنا جميعاً”.

وتناقل المغردون على توتير المقالة الاخيرة في العدد الاخير من الجريدة والذي حمل عنوان الوطن بلا سفير، كما نشرت صورة من العدد الاول لها.

وما بين العدد الاول والاخير تنتهي رحلة السفير الورقية، لعل الامر يحتم اعلان حالة طوارئ لإنقاذ الصحافة اللبنانيّة.

تقرير: غيدا جبيلي