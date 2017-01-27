السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة تتوعد بان بلادها ستظهر قوتها في المنظمة

اكدت السفيرة الاميركية الجديدة لدى الامم المتحدة نيكي هالي، اليوم، ان الولايات المتحدة “ستظهر قوتها في المنظمة”، محذرة بذلك البلدان التي تريد التصدي لسياسة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت هالي للصحافيين في الامم المتحدة “لاولئك الذين لا يدعموننا نقول: نحن نسجل الاسماء”.
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