السفارة الاميركية: اطلاق نار لم تعرف ملابساته في مدرسة في الرياض

وقع اطلاق نار في مدرسة في الرياض، اليوم، لم تعرف ملابساته بعد، حسبما اعلنت السفارة الاميركية على حسابها في “تويتر”، علما ان مدارس المملكة مغلقة في الوقت الراهن.

وقالت السفارة في تغريدة: “وقع اطلاق نار في “مدارس المملكة” في الرياض، ومطلق النار لا يزال في المدرسة. المدرسة مغلقة ولا طلاب فيها”.

وتابعت “الرجاء تجنب موقع الحادثة”.

وتقع المدرسة التي تدرس المنهاجين السعودي والاميركي في شمال العاصمة السعودية. ومدارس السعودية مغلقة في الوقت الحالي بعد فترة امتحانات اجريت أخيرا.