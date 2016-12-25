السعودي هنأ نصار وحداد بالميلاد وتفقد القرية الميلادية في صيدا

زار رئيس إتحاد بلديات صيدا والزهراني محمدالسعودي مطران صيدا ودير القمر للموارنة الياس نصار، في كاتدرائية مارالياس في المدينة بحضور الأبوين عيد بو راشد وجورج بو جريش، ومطران صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك إيلي بشارةالحداد في كاتدرائية مارنيقولاوس في صيدا، في حضور الأب جهاد فرنسيس واللجنة النسائية في المطرانية، مهنئا بعيد الميلاد المجيد.

وشكر نصار للسعودي تهنئته بالعيد المجيد مؤكدا “أن صيدا في عهده وبتعاون فاعلياتها كانت منارة ونموذجا يحتذى به في العيش الواحد المشترك وتعاون أبنائها مسلمين ومسيحيين مع بعضهم البعض وهذا ما يميز أعياد صيدا الإسلامية والمسيحية”. ونوه “بجهود البلدية ورئيسها لإنجاح إقامة القرية الميلادية التي أضفت جوا عابقا بالإيمان والمحبة بين المسلمين والمسيحيين”.

وقال حداد لدى إستقباله السعودي: “نهنىءالجميع بالأعياد المجيدة ونرحب بالوفود وبالسعودي، ونشد على يده بكل المواقف التي يكون فيها إلى جانبنا، وبخاصة في الأعياد المباركة، كما نشكره ونشكر البلدية وجميع الهيئات والجمعيات التي ساهمت برفع معالم الزينة في صيدا، ما يعكس مشاركة كل أبناء المدينة، وشرائح صيدا ببهجة العيد ظاهريا وباطنيا في الداخل والخارج، وهذا دلالة على محبته والشكر له ولبلدية صيدا بنوع خاص”.

وتابع: “كما لا بد أن نشيد بإفتتاح القرية الميلادية بتعاون بين نادي الروتاري صيدا ولجنة مهرجانات صيدا الدولية وبرعاية وزارة السياحة وبلدية صيدا وفاعليات المدينة. هذه خطوة مميزة تؤكد بأن صيدا هي لكل أبنائها مسلمين ومسيحيين، ونحن عيدنا بعيد المولد النبوي الشريف، وهم عيدوا بالميلاد المجيد، فأنا أعايد المسلمين بعيد الميلاد، والمسلمون يعايدوننا بعيد المولد النبوي الشريف. فعلا كنا في عيدين مشتركين هذه السنة وفي كل سنة وان شاء الله هذه المحبة تدوم دائما”.

ورد السعودي قائلا: “طبعا نحن نشد على يد سيادة المطران حداد ونحن نقول ان صيدا هي بلد العيش المشترك وهذا ما أثبتته خلال هذه السنوات. كما قال سيادة المطران: المسيحي يعايد المسلم بعيد المولد النبوي الشريف، والمسلم يعايد المسيحي بعيد الميلاد المجيد، وان شاء الله أعيادنا تبقى مستمرة وإلى الامام”.

القرية الميلادية

وكان السعودي قد زار مساء أمس القرية الميلادية في إستراحة صيدا السياحية والتي نظمها نادي روتاري صيدا ولجنة مهرجانات صيدا الدولية برعاية وزارة السياحة وبلدية صيدا. وجال في أرجائها برفقة رئيسة نادي روتاري صيدا دانية الصلح ورئيسة لجنة مهرجانات صيدا الدولية نادين كاعين وعدد من أعضاء النادي واللجنة، ومن إدارة إستراحة صيدا روجيه زكنون وعلي عيتاني، والسفير عبدالمولى الصلح وأعضاء المجلس البلدي: حازم بديع، وفاء شعيب الددا ومحمود شريتح وشخصيات.

كما التقى السعودي رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان وعدد من أعضاء المجلس البلدي. وقال إثر الجولة: “نحن في صيدا نحتفل سويا مع إخواننا المسيحيين ونشاركهم الفرحة بعيد الميلاد المجيد، كما احتفلنا سوية بذكرى المولد النبوي الشريف لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.اليوم نحن في استراحة صيدا وفي هذه القرية الميلادية وفي هذه الأجواء السعيدة نلمس مدى محبة الناس للتلاقي والتأخي، وهكذا هي صيدا مدينة السلام والمحبة ومهما حاول البعض التعكير عليها تظل صافية بأهلها وناسها وانفتاحها. أقول لأهلنا المسيحيين كل عام وأنتم بخير بعيد الميلاد، وصيدا ومنطقتها واحد وإن شاء الله تكون الأيام القادمة خير وبركة على الجميع”.