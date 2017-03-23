السعودية: وفاة رضيع وإصابة شقيقه ووالده بقذيفة على نجران

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد ال فارع بأن رجال الدفاع المدني باشروا مساء الخميس بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على حي سقام بمدينة نجران، مما نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر (2) سنتان، وإصابة والده وشقيقه البالغ من العمر (5) خمس سنوات، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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