السعودية عرضت المقاتلة الجديدة اف 15اس.ايه

عرضت السعودية، اليوم، طائرتها القتالية الجديدة من طراز “اف-15 اس.ايه”، في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وظهرت الطائرة المزودة الصواريخ اثناء احتفال في كلية الملك فيصل الجوية في الرياض في مناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها.

والى جانب العاهل السعودي، شارك في الاحتفال ولي ولي العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان والرئيس السوداني عمر البشير الذي تشارك بلاده في قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وكانت السعودية طلبت 84 طائرة من طراز “اف-15 اس ايه” ضمن عقد بلغت قيمته نحو 30 مليار دولار في العام 2011 شمل ايضا مروحيات قتالية وهجومية من طرازي “بلاك هوك” و”اباتشي”.

وبحسب مجلة “آي.اتش.اس” المتخصصة في شؤون الدفاع، تسلمت المملكة النفطية اولى طائرات ال”اف-15 اس ايه”، الجيل الاحدث من هذا الطراز، في كانون الاول الماضي.

وتملك السعودية ايضا طائرات قتالية اخرى من طرازي “تورنيدو” الهجومية و”تايفون” الاعتراضية و”اف-15″ المتعددة المهمات، وقد شاركت هذه الطائرات في العرض الجوي في الكلية.

وصنفت السعودية العام 2016 على انها ثالث بلد في العالم من ناحية الانفاق العسكري، بحسب معهد استوكهولم لابحاث السلام الدولي.