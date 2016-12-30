السعودية دعت إيران لمناقشة عودة حجاجها للمشاركة في المناسك

وجهت المملكة العربية السعودية دعوة إلى إيران لمناقشة عودة حجاجها في الموسم المقبل من الحج في مكة، بعدما قاطعت إيران تلك المناسك العام الحالي على خلفية توترات بين البلدين.

وأعلن وزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن في بيان، عن “سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر من 80 بلدا، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج العام المقبل”.