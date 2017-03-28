السعودية تقترب أكثر من المونديال بفوز صعب على العراق

عزز منتخب السعودية فرصه في التأهل لمونديال روسيا 2018، بفوز صعب علىالعراق بهدف نظيف، في جدة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات المونديال.

سجل يحيى الشهري هدف بلاده الوحيد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (53).

وتراجعت السعودية للمركز الثاني رغم الفوز في اللقاء، بفارق الأهداف عن اليابان، التي سحقت تايلاند برباعية نظيفة، ولكل منهما 16 نقطة، بينما ظل العراق في المركز الخامس، بـ4 نقاط، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث بـ13 نقطة، تليها الإمارات، بـ9 نقاط، وأخيرا تايلاند بنقطة واحدة.

وتتبقى 3 جولات على نهاية المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للبطولة التي تستضيفها روسيا العام المقبل.