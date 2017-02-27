السعودية تحتضن ودية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية عن تنظيم مباراة ودية تجمع فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي في الرياض نهاية الموسم الجاري.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني قائلة :”ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد.. مباراة كرة قدم بين الفريقين الرياضين الأكثر أهمية في العالم”.

وأضافت:”مانشستر يونايتد وریال مدريد.. ستقام هذه المباراة على الكأس السنوي الذي يستقطب أفضل فريقين في العالم سنويا”.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة عن غريمه وملاحقه برشلونة، علما بأن الفريق الملكي لديه مباراة مؤجلة.

أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانكليزي برصيد 48 نقطة، بفارق 15 نقطة عن المتصدر، تشيلسي.