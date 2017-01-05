السبيرز يوقف قطار تشيلسي بثنائية ديلي آلي المتألق

ضمن فعاليات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الانكليزي لكرة القدم ، اصطدم فريق توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بنظيره تشيلسي متصدر البرمييرليغ ، حيث حل الاخير ضيفًا ثقيلاً على ملعب وايت هارت لاين وانتهت المواجهة بفوز السبيرز بهدفين نظيفين .

ولم يتمكن المدرب الايطالي انطونيو كونتي من المحافظة على سجله خالي من الهزائم والتعادلات منذ الجولة السادسة وحتى الاَن ، حيث وصل إلى الانتصار الثالث عشر على التوالي وعادل أطول سلسلة انتصارات في البرمييرليغ والتي دشنها مدرب ارسنال ارسين فينغر في موسم 2002-2003 .

وكان الشوط الاول قليل الفرص من الجانبين حيث طغى عليه الاداء التكتيكي ونجح لاعبو السبيرز في فرض سيطرتهم في وسط الملعب ولكن خطورتهم غابت بشكل كبير بعد الاداء الدفاعي القوي من قبل لاعبي المدرب كونتي الذين ضغطوا بدورهم وسنحت لهم بعض الفرص ، ومع حلول الدقيقة الأخيرة تمكن النجم الدولي الإنكليزي ديلي ألي صاحب الـ 20 عامًا من افتتاح باب التسجيل ولينتهي هذا الشوط بهدف نظيف لصالح السبيرز .

ومع بداية الشوط الثاني ، نجح اصحاب الارض من خطف هدف ثانٍ في الدقيقة 54 عبر نجم اللقاء ديلي ألي ايضاً بعد تمريرة حاسمة من كريستيان ايركسن وحاول المدرب كونتي القيام بتبديلات هجومية من اجل زيادة الضغط على مرمى الحارس لوريس ولكن خطورتهم كانت محدودة حيث نجح دفاع توتنهام من الوقوف سداً منيعاً امام هجمات الخصم واجرى المدرب بوكيتينو تبديلات ذات طابع دفاعي من اجل ايقاف مصدر خطورة لاعبي البلوز وفي الدقائق الاخيرة احتدم الصراع بين الفريقين حتى انتهائه بواقع 2 – 0 .