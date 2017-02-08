السبهان: السعودية تدعم أيَّ قانون انتخابي يحقّق العدالة للجميع في لبنان

أكّد الموفد السعودي إلى لبنان وزير الدولة للشؤون الخليجية ثامر السبهان “حرصَ السعودية على وحدة لبنان، ووحدة الصفّ بين اللبنانيين”، مشدداً على أن “لبنان من الدول المهمّة لدى المملكة، التي تسعى ان تكون علاقاتها السياسية مميّزة مع لبنان، كما هي علاقات الشعبَين السعودي واللبناني”، لافتاً إلى ان “السفير السعودي الجديد في لبنان سيكون قريباً في بيروت”.

وفي حديث لـ”الجمهورية” نوَّه السبهان بـ “أدوار كل من الرئيس ميشال عون وورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط”، مشيراً إلى ان “الاستحقاق النيابي في لبنان شأنٌ لبناني بحت، آملاً أن تكون الانتخابات مراعيةً لمصالح لبنان واللبنانيين، وألّا تكون مجحفة في حقّ ايّ مكوّن لبناني.

وأكّد انّ المملكة تدعم كلّ توجّه وأيَّ قانون انتخابي يحقّق العدالة للجميع”.

من جهة أخرى نفى السبهان “جملةً وتفصيلاً أن يكون انتخاب عون رئيساً للجمهورية قد تمّ بالتنسيق بين الرياض وطهران لأنّسياسة المملكة عدمُ التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها لبنان”، لافتاً إلى ان “زيارتي للبنان هي امتداد لزيارة الرئيس ميشال عون للسعودية ولمتابعة نتائجها ولتحقيق الاهداف التي اتّفِق عليها بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفخامة الرئيس اللبناني، والهدف من هذه الزيارة هو إعادة تقوية العلاقات الاستثنائية التي تربط المملكة بلبنان”، مشيراً إلى اننا “أطلعنا على الإجراءات التي تتّخذها الحكومة اللبنانية ووزارة الداخلية من أجل تسهيل دخول السيّاح عبر مطار رفيق الحريري الدولي وإنشاء مكتب لمتابعة كلّ المشكلات التي قد تَحدث، وأيضاً الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة في لبنان لتأمين طريق المطار وإنارته، وأيضاً متابعة الأوضاع المتعلقة بالسيّاح على الأراضي اللبنانية.

وعن موضوع الهبة السعودية للجيش رأى السبهان انه “في إمكان السلطات اللبنانية ممثّلةً بوزير الدفاع البحث في هذا الموضوع مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع كونهما الجهة المختصّة بهذا الأمر”.