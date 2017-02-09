السبهان: علاقة المملكة بلبنان متواصلة دون انقطاع

اكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، اليوم: إن علاقة المملكة بلبنان متواصلة دون انقطاع منذ عهد الملك عبدالعزيز وهناك توافق تام في وجهات النظر.

واشارفي تصريح للإخبارية السعودية، أن لبنان بلد عربي ومتمسك بعروبته، مشددا على أن “جميع من سار في اتجاه إيران يعرف ما جنى منها”، وأضاف قائلا: “دعم المملكة يعم الجميع ولا يقتصر على جهة معينة أو مذهب معين وأكبر مثل لذلك لبنان”.