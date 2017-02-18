الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية يموت في السجون الأميركية

نجل رجل الدين المتشدد المصري المسجون في الولايات المتحدة عمر عبد الرحمن، السبت، أن والده توفي.

ونقلت رويترز عن عمار قوله إن الأسرة تلقت اتصالا هاتفيا من ممثل جهة أميركية معنية قال فيها “الشيخ عمر عبد الرحمن توفي.”

وكتبت أسماء ابنة عبد الرحمن في صفحتها على فيسبوك “وإنا لفراقك يا أبي لمحزونون.”

وكان عبد الرحمن البالغ من العمر 79 عاماً، يقضى عقوبة السجن مدى الحياة فى الولايات المتحدة، لإدانته بالتورط فى تفجير مركز التجارة العالمى فى نيويورك، والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة.