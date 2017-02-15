الريال يعمق جراح نابولي بثلاثية ليؤكد جاهزيته في الدفاع عن لقبه‎

ضمن فعاليات ذهاب الدور الـ16 من منافسات دوري ابطال اوروبا ، نجح نادي ريال مدريد من تعويض تأخره الى فوز امام نابولي وبواقع 3-1 على ارضية ملعب السانتياغو برنابيو وقدم الفريق الملكي اداءً قويا وخصوصاً في الشوط الثاني حيث تفوقوا على خصمهم الايطالي وبهذا الفوز يدخل الريال موقعة الاياب بأريحية كبيرة لحسم تأهله الى الدور المقبل .

وبدأ الشوط الاول بضغط كبير من قبل لاعبي المرينغي حيث بدا لاعبو المرينغي مصممين على خطف هدف مبكر وكان للحارس بيبي رينا تصدي رائع بعد تسديدة قوية من الفرنسي بنزيمة وبدوره اعتمد ابناء المدرب ماوريسيو ساري على الهجمات المرتدة وبعكس مجريات اللعب تمكن انسيني من خطف هدف التقدم في الدقيقة 8 بعد تمريرة حاسمة من هامسيك وبعدها ضغط لاعبو الريال بكل قوتهم من اجل ادراك التعادل واعتمد الفريق الملكي على الاطراف من اجل اختراق دفاع نابولي الحصين وشكلت عرضيات كارفخال ومارسيلو خطورة كبيرة وفي الدقيقة 19 تمكن بنزيمة من معادلة النتيجة برأسية جميلة بعد عرضية رائعة من كارفخال وهذا الهدف اشعل جماهير البرنابيو اكثر ليواصل الفريق الملكي ضغطه المستمر وتحصّل ابناء المدرب زيدان على بعض الفرص الخطرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن الدون رونالدو وبنزيمة وحاول اصحاب الارض كل الوسائل لخطف هدف ثانٍ ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 .

ومع بداية الشوط الثاني تمكن الريال من خطف هدف مبكر عبر الالماني طوني كروس في الدقيقة 49 بعد عمل كبير من رونالدو وهذا الهدف سبب ضياع كبير لدى لاعبي نابولي حيث فقد ابناء المدرب ساري تنظيمهم الدفاعي لينجح كاسيميرو من اضافة هدف ثالث للمرينغي في الدقيقة 54 ، وبعدها رمى لاعبو نابولي كل ثقلهم في الخط الامامي في اطار سعيهم لتقليص الفارق وخطف هدف ثانٍ وشكل ميرتينز وانسيني الخطورة الابرز ولكن خطورتهم اقتصرت على تسديدات عشوائية وبدروه واصل الفريق الملكي خطورته على مرمى الحارس رينا والذي نجح في التصدي لمحاولات بنزيمة ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة اجرى زين الدين زيدان تبديلات تكتيكية حيث ادخل فاسكيز لتصبح تشكيلة المرينغي 4-4-2 وليعزز وسطه اكثر من اجل درء خطر الفريق الايطالي ونجح لاعبو الملكي في تهدئة وتيرة اللعب وليقودوا المباراة الى بر الامان وبفوز مقنع وبواقع 3-1 .