الريال يعانق التاريخ باللقب الـ12 والدون يفرض نفسه اسطورة في أوروبا

ضمن فعاليات نهائي دوري ابطال اوروبا والمقامة على ارضية ملعب ميلينيوم ستاديوم في كارديف وبقيادة الحكم الالماني فيليكس برايتش ، تمكن الدون رونالدو من قيادة فريقه ريال مدريد لمعانقة التاريخ بعد ان قاده للفوز امام اليوفنتوس وبواقع 4-1 وليمنحه اللقب الـ12 في تاريخه وبدوره دخل البرتغالي التاريخ بعد ان نجح في التسجيل في 3 نهائيات وتمكن من حسم صدارة الهداف بعد ان سجل ثنائية في اللقاء ، وبالعودة الى اجواء اللقاء نجح اليوفي في السيطرة على مجريات الشوط الاول قبل ان يفرض المرينغي سيطرتهم الكبيرة في الشوط الثاني ونجحوا في استغلال الفرص التي سنحت لهم ليحرزوا اللقب ليصبح الريال أول فريق في المسمى الجديد ” دوري ابطال اوروبا ” يحرز اللقب في مناسبتين متتاليتين .

وكان الشوط الاول مثيراً وقوياً وخصوصاً من قبل لاعبي اليوفنتوس والذين قدموا شوط أول متزن دفاعياً وهجومياً ونجح ابناء المدرب اليغري من فرض ايقاعهم الهجومي على خصمه حيث توالت فرص السيدة العجوز وتألق الحارس كيلور نافاس في التصدي لمحاولات هيغواين وبيانيتش منذ الدقائق الاولى من عمر اللقاء وضغط لاعبو المدرب اليغري في مناطق الفريق الملكي ليحدّوا من خطورة لاعبي المدرب زيدان وبدوره حاول لاعبو الريال تهدئة وتيرة اللعب من اجل ايقاف خطورة الفريق الايطالي وتميز ماندزوكيتش حيث نجح في تهديد مرمى الحارس نافاس ومن هجمة سريعة للمرينغي تمكن الدون رونالدو من خطف هدف التقدم في الدقيقة 20 بعد تمريرة حاسمة من كارفخال وهذا الهدف دفع بلاعبي اليوفي للتقدم الى الامام والضغط اكثر من اجل العودة الى اجواء اللقاء فيما حاول لاعبو المرينغي الاعتماد على الهجمات المرتدة وشهدت الدقيقة 27 هدف التعادل للسيدة العجوز عبر المهاجم ماندزوكيتش بعد تسديدة رائعة وهدف عالمي من المهاجم الكرواتي بعد تمريرة حاسمة من هيغواين ، وهذا الهدف منح لاعبو اليوفي افضلية اكبر حيث واصلوا سيطرتهم على مجريات اللقاء الامر الذي سبب مصاعب جمة للفريق الاسباني وتعرض سيرجيو راموس وكارفخال للانذار بعد اداء خشن ولم تشهد الدقائق الـ10 الاخيرة فرص خطرة من الجانبين حيث احتدم الصراع اكثر في وسط الملعب ولينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 .

وبدأ الشوط الثاني بطريقة حذرة من الجانبين مع افضلية اكبر للاعبي الريال في صناعة الفرص حيث سيطر ابناء المدرب زيدان على مجريات اللقاء وسط تمركز لاعبي اليوفي المناطق الدفاعية وكان لمودريتش تسديدة قوية انقذها الحارس بوفون ببراعة كبيرة وضغط لاعبو المدرب زيدان بقوة وسط ضياع لاعبي السيدة العجوز وكان رونالدو قريب من خطف هدف بعد عرضية رائعة من مارسيلو ولكن البرتغالي لم ينجح في الوصول الى الكرة في الوقت المناسب وفي الدقيقة 61 تمكن كاسيميرو من خطف هدف ثانٍ للفريق الملكي بعد تسديدة قوية وبعدها نجح الدون رونالدو من خطف هدف ثالث للفريق الملكي في الدقيقة 64 بعد تمريرة حاسمة من مودريتش وبعدها حاول المدرب اليغري ادخال كواردادو مكان بارزاغلي من احل تحسين المردود الهجومي للفريق الايطالي بعد ضياع كامل للاعبي اليوفي مع بداية الشوط الثاني وبعدها واصل اليغري اجراء التبديلات حيث ادخل ماركيزيو مكان بيانيتش ولكن الضغط الكبير الذي فرضه لاعبو المرينغي على لاعبي اليوفي نجح في الحدّ من خطورة الفريق الايطالي بشكل كامل واضاع رونالدو فرصة خطف هدف رابع بعد تسديدة مرت فوق العارضة وبدوره لم ينجح لاعبو اليوفي في تهديد مرمى الحارس كيلور نافاس ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو الريال صولاتهم وجولاتهم في دفاعات السيدة العجوز وسط عجز كبير للاعبي المدرب اليغري في الوصول الى مرمى الريال حيث فقد الفريق الايطالي رونقه الهجومي لتغيب فعالية الوسط ولم ينجح ديبالا وهيغواين من البروز ولتزداد الامور صعوبة على اليوفي طرد حكم القاء كواردادو بعد نيله الانذار الثاني وفور دخوله تمكن اسينسيو من خطف هدف رباع للفريق الملكي في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز الريال وبواقع 4-1 .