الريال يحقق المطلوب ويعود بنقاط المباراة من معقل اوساسونا ليبقى متصدرا

ضمن منافسات الجولة 22 من فعاليات الدوري الاسباني لكرة القدم “الليغا ” ، تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق المطلوب حيث عاد بانتصار مستحق بنتيجة 3-1 من معقل اوساسونا ليبقي زمام الامور في يده بعد عودته الى صدارة الليغا وبمبارتين اقل من اقرب منافسيه عقب فوزه المهم امام اوساسونا في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب الأخير ليبقي الفريق الملكي معنوياته مرتفعة قبل موقعة نابولي الاوروبية ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا .

ففي الشوط الاول ، بسط الميرينغي السيطرة على الدقائق الاولى بغية تسجيل هدف السبق لتجنب اي مفاجاة من اصحاب الارض وسرعان ما حاول رجال المدرب الفرنسي زيدان تسجيل هدف السبق لكن دفاعات اوساسونا كانت في المرصاد حيث ضيقت المساحات على مهاجمي الريال ولكن في الدقيقة 24 اتى هدف التقدم عن طريق نجم الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو ليهدي التقدم بنتيجة 1-0 للفريق الملكي و لكن عند الدقيقة 32 خسر دانيلو الكرة ليكمل مسيرته السوداء مع الميرينغي لينقض مهاجم اوساسونا سيرجيو ليون على الكرة و يتخطى دفاعات الفريق الملكي المترنحة قبل ان يسكن الكرة في شباك الحارس الكوستاريكي نافاس ليهدي فريقه التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 في نهاية الشوط الاول .

وفي الشوط الثاني ،كشر الفريق الملكي عن انيابه عقب تعليمات المدرب الفرنسي زيدان و كانت واضحة تعليماته بالاندفاع الهجومي بغية تسجيل هدف التقدم أمام اوساسونا الغدار وبدأ لاعبو الريال رحلتهم الشاقة امام دفاع اوساسونا العنيد الذي تصدى لاكثر من فرصة الى ان تصدى الحارس لتسديدة كريم بنزيمة قبل أن ينقض ايسكو على الكرة ويراوغ المدافعين قبل أن يسكن الكرة في شباك حارس اصحاب الارض عند الدقيقة 62 ليهدي الفريق الملكي التقدم بنتيجة 2-1 وبعد ذلك اجرى مدرب الريال تبديلاته لمحاولة تعزيز النتيجة لكن لاعبي الفريق الملكي اضاعوا الكثير من الفرص السهلة و في الدقائق العشرة الاخيرة حافظ رجال المدرب الفرنسي زيدان على تقدمهم وفي الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن ضائع اهدى رونالدو تمريرة حاسمة لزميله لوكاس فاسكيز الذي اسرع في اسكان الكرة داخل الشباك ليحق الفريق الملكي المطلوب رغم صعوبة المباراة حيث انهى الميرينغي المباراة بنتيجة 3-1 امام اوساسونا العنيد ليحافظ على صدارته رغم انه منقوص بمبارتين عن اقرب منافسيه .