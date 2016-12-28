الرياضي يوقع رسمياً مع بديل جامار يونغ

يصل الخميس لاعب النادي الرياضي الجديد الاميركي كِن براون الذي وقع اليوم رسمياً كشوفات الفريق بحسب ما أعلن النادي البيروتي.

وسيحلّ براون مكان مواطنه جامار يونغ، بعد ان فشل الاخير في اثبات نفسه، ولم يقدم المستوى المعروف عنه الذي ظهر عليه في موسمه الاول مع الفريق الاصفر.

وسبق لبروان (180 سنتم – 27 عاماً) ان لعب في عدة بلدان اوروبية، بدءاً من لاتفيا مع فريق جورمالا (موسم 2012 – 2013)، ثم في الموسم التالي مع نوركوبينغ دولفين السويدي، وفي موسم 2014 – 2015 لعب في بولندا مع دابروفا غورنيكزا.

وفي الموسم التالي انتقل الى هولندا حيث برز في صفوف دونار غرونيننغن وفي احدى المباريات حقق “تريبل دبل” مع 18 نقطة و17 تمريرة حاسمة الى 10 متابعات، وفي شهر كانون الثاني من العام الحالي وقع مع فريق ريتاس الليتواني، قبل ان يتوجه الى اليونان في شهر حزيران الماضي ليلعب مع كوروافوس، ومنه الى الرياضي.