الرياضي يسجل فوزاً مهماً على بيبلوس خارج ملعبه

قلب الرياضي الطاولة على مضيفه بيبلوس بعد أن كان متأخراً بفارق وصل الى أكثر من 10 نقاط، ليفوز عليه في نهاية المطاف بنتيجة (75-64) ضمن المرحلة الرابعة اياباً من بطولة “XXL” لبنان لكرة السلة.

وهذا الفوز العاشر للرياضي في 13 مباراة، في حين تلقى بيبلوس خسارته الثالثة هذا الموسم.

وعاد الفريق الجبيبلي الى المركز الثاني برصيد 36 نقطة، خلف هومنتمن المتصدر والذي يملك مباراة أقل من بيبلوس وبرصيد 37 نقطة، أمّا الرياضي فلا يزال في المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 10 انتصارات.

بيبلوس تقدم في النصف الأول من المباراة، وكان له الأفضلية المطلقة على ضيفه فرفع الفارق الى أكثر من 10 نقاط انهى الربع الثاني بنتيجة (35-25).

الرياضي في الربع الثالث بدا مغايراً تماماً، ففرض ايقاعه على مجريات الربع الثالث فقلب الطاولة على اصحاب الارض وتقدم بفارق 10 نقاط مع نهاية هذا الربع (48-38).

وبرز بشكل لافت لاعب ارتكاز الرياضي الادي امينو مسجلاً 20 نقطة مع 13 متابعة.

وفي ما يلي ارقام المباراة