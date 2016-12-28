الرياضي يتخطى هوبس بسهولة

حقق فريق الرياضي فوزه الثالث على التوالي بقيادة المدرب أحمد فران، وذلك بتخطيه فريق هوبس بنتيجة (100-73) ضمن المرحلة السادسة من بطولة لبنان لكرة السلة.

وهذا الفوز الرابع للرياضي مقابل خسارتين، في حين تلقى هوبس خسارته السادسة على التوالي واصبح في وضع حرج جداً.

ولعب الرياضي بلاعبين أجنبيين هما النيجيري ألادي أمينو والصربي برانكو سفتكوفيتش بعد تخليه عن الأميركي جامار يونغ منذ ايام قليلة، وهو تعاقد مع الاميركي كين براون الذي سيصل الخميس.

الرياضي فرض سيطر مطلقة منذ بداية اللقاء، واتت نتيجة الارباع على التوالي: (26-13)، (52-34)، (73-47).

وتستكمل المرحلة السادسة الخميس عندما يواجه هومنتمن فريق بيبلوس في مزهر، وتُختتم المرحلة يوم الجمعة بلقاء الحكمة واللويزة في ملعب المركزية – جونية.