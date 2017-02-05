الرياضي يتخطى ميروبا بعد عودة الدوري

سجّل فريق الرياضي بداية جيّدة مع عودة عجلة بطولة لبنان لكرة السلة الى الدوران من جديد، بعد توقفها بسبب مشاركة منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا والتي احرز لقبها الأسبوع الفائت.

وفاز فريق الرياضي بصعوبة في افتتاح المرحلة الحادية عشرة (المرحلة الثانية اياباً) على حساب ضيفه الاتحاد ميروبا على ملعبه في مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية، مساء الاحد بنتيجة (77-64).

وعانى بطل لبنان كثيراً قبل تحقيق فوزه، وهو استفاد من عامل الخبرة ليقلب تأخره مع نهاية الربع الثاني الى تقدم ومن ثم حسم اللقاء لمصلحته. واتت نتيجة الارباع كما يلي: (21-21)، (35-36)، (54-47)، (77-64).

وشارك مع الرياضي نجمه وائل عرقجي الذي تألق بشكل كبير في بطولة غرب آسيا، وسجل في سلّة ميروبا 14 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة وكان نجماً للقاء من دون منازع.

أمير سعود بدوره كان له ظهور مميز في اللقاء مسجلاً 14 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة.

أما من جانب ميروبا، فقد سجّل كالفن كايج 25 نقطة، واضاف اليه ايمانويل جونز 16 نقطة و7 متابعات وروبرت ابشاو 16 نقطة.