الرياضي يتخطى التضامن بـ22 نقطة.. واليوم الحكمة ـــــ الشانفيل

حقق الرياضي بيروت بطل لبنان فوزا مستحقا على مضيفه التضامن الزوق بفارق 20 نقطة 104 – 82 (26 – 26 و49 – 46 و76 – 60)، في مجمع نهاد نوفل، ضمن المرحلة الخامسة من بطولة لبنان لكرة السلة، التي تختتم بلقاء الحكمة مع الشانفيل، الساعة 17:30 مساء اليوم الجمعة، في غزير.

ونجح مدرب الرياضي الجديد أحمد فرّان في اختباره الثاني وقاد الاصفر للفوز بعدما فاز في المرحلة السابقة على بيبلوس بنتيجة 92-86. وكانت المباراة متقاربة في نصفها الأول، فانتهى الربع الاول بالتعادل 26-26، فيما انتهى الربع الثاني بفارق 3 نقاط فقط للرياضي 49-46. لكن الامور تغيرت في الربع الثالث وتحركت الماكينة الصفراء بقوة فرفع رجال المدرب أحمد فران الفارق الى 12 نقطة (65-53) في اول 5 دقائق قبل ان ينتهي هذا الربع بفارق 16 نقطة 76-60. واستمرت سيطرة بطل لبنان على مجريات الربع الأخير مع تقدم واضح في اول 5 دقائق (87-71) قبل ان ينهي الرياضي اللقاء بفارق 22 نقطة.

وكان افضل مسجل في الرياضي برانكو سفيتكوفيتش بـ25 نقطة واضاف أمينو آلادي 23 نقطة و9 متابعات، وجان عبد النور 17 نقطة و14 متابعة. في المقابل، سجّل للتضامن ايرفين موريس 27 نقطة وكان أفضل مسجل في المباراة واضاف موريس كيمب 19 نقطة. وهذا الفوز الثالث للرياضي فرفع رصيده الى 11 نقطة، في حين تلقى التضامن خسارته الثانية واصبح رصيده 11 نقطة ايضاً.

مثل التضامن الزوق: فريد أبو جودة وروني فهد (5) وعلي فخر الدين (14) وعزيز عبد المسيح (2) وبلال طبارة (3) وجيرار حديديان وجاد خليل (نقطة واحدة) وجوناثان هولتون (11) وإيرفين موريس (27) وموريس كيمب (19). المدرب: الأميركي بول كوفتر.

مثل الرياضي: جان عبد النور (17) ووائل عرقجي (13) وأمير سعود (2) وكريم زينون (2) وإسماعيل علي أحمد (9) وعلي حيدر (13) وجوي زلعوم وأمينو آلادي (23) وبرانكو سفيتكوفيتش (25) وجاهمار يونغ. المدرب: احمد فران.

قاد المباراة الحكام عادل خويري وبول سقيّم وجورج سعد.