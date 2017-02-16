الرياضي الى دبي واولى المباريات امام منتخب مصر

يبدأ النادي الرياضي مبارياته في دورة دبي الدولية الـ 28 بمواجهة منتخب مصر (الجمعة الساعة 5) بعد غادرت بعثته الاراضي اللبنانية، وعينها على استعادة اللقب، كما يشارك فيها ايضاً من لبنان فريقا الحكمة والهومنتمن.

وتألفت بعثة الرياضي من جودت شاكر مدير الانشطة الرياضية، احمد شاكر اداري البعثة، احمد الفران مديراً فنياً، ايفانغلوس زيانغوس مدرباً، ليون سوبوتيش مدرباً مساعداً، بشير الياس معالجاً فيزيائياً، بيار فلفلي مدرباً للياقة، علاء غشام لوجستياً، طارق المصري مصوراً الى اللاعبين: كين براون، جوزيف زلعوم، جان عبد النور، امير سعود، اسماعيل احمد، علي حيدر، عبد الوهاب الحموي، عبد الوهاب امينو، وائل عرقجي، برنكو سفتكوفيتش وروي سماحة.

وسيلتحق بالبعثة نائب رئيس النادي تمام جارودي وامين السر مازن طبارة للوقوف الى جانب اللاعبين في مهمتهم العربية.