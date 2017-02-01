الرياشي يستقبل المواطنين بعد الظهر من دون موعد مسبق

يستقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي، المواطنين في مكتبه في الوزارة، من دون موعد مسبق، من الثالثة والنصف من بعد الظهر لغاية السادسة والنصف مساء.
المصدر الوكالة الوطنية للاعلام
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
التشاوري الصيداوي نوه بانجاز الجيش بعين الحلوة: الشغور الرئاسي اصبح مؤذيا للبنان
الحريري: أتطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام
نهاية أسبوع دامية.. الإرهاب يضرب 5 دول
انتخابات تيار المستقبل في البقاع.. عراجي: الانتخابات تؤكد على عافية التيار وعلى ممارسة الديمقراطية السليمة في مسيرته
Powered By Future Television s.a.l