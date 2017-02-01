الرياشي يستقبل المواطنين بعد الظهر من دون موعد مسبق

يستقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي، المواطنين في مكتبه في الوزارة، من دون موعد مسبق، من الثالثة والنصف من بعد الظهر لغاية السادسة والنصف مساء.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام