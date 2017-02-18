الرياشي: نبحث عن قانون انتخابي متوازن

استقبل راعي أبرشية زحلة للسريان الأرثوذكس المطران يوستينيوس بولس سفر وزير الاعلام الاستاذ ملحم الرياشي في المطرانية، يرافقه النواب طوني بو خاطر وشانت جنجنيان وجوزيف المعلوف.

ورحب سفر بالرياشي وقال: “زيارتك غالية علينا وعلى زحلة، وأنا شخصيا أثمن دورك بخصوص ورقة التفاهم التي جاءت بتوجيه من الحكيم والايادي البيضاء للوصول الى هذا الاتفاق وتعتبر على الصعيد المسيحي بداية جد مهمة، بعدما مررنا بإحباط مسيحي مما يجري حولنا، فلا يوجد مسيحيون يطالبون بحضورهم”.

أضاف: “كان لمعاليك دور فعال في ما خص المصالحة، واتمنى ان تكمل هذا الطريق بالنجاحات، مثل ما انتخبتم رئيسا، نتمنى أن تمضوا بإقرار قانون انتخابي. قدمنا وثيقة طالبنا فيها بتمثيل طائفة السريان في الانتخابات النيابية، ولمسنا دعم الدكتور جعجع لهذا الموضوع، نطالبكم بالاعتراف بحقنا وخصوصا ان السريان لم يبخلوا على زحلة، وهذا ما يعطيهم الأمل ليبقوا الناس موجودين في أرضهم، ففي السويد للسريان 6 نواب ووزيران”.

وختم: “نحن نشجع طائفتنا على الاستثمار وشراء الأراضي، ونحاول إقناعهم بالبقاء في أرضهم ونحافظ على هوية هذه المدينة. نطلب وصايتكم واهتمامكم ان تعملوا بشكل جدي على قانون انتخابي عادل. وفقط للتذكير، كان لدينا في العهود السابقة 3 مدراء عامين من طائفة السريان، اما الآن فلم يعد لدينا اي موظف من الفئة الاولى”.

الرياشي

وشكر الرياشي لسفر “حفاوة الاستقبال” وقال: “نحن نعتبر انفسنا في بيتنا، وانقل لك تحيات الحكيم. نحن لا نتكلم عن القوات وعن السريان، نحن نتكلم عن جميع الطوائف وأنتم ركن أساسي وفي قلبنا. تربينا على عقيدة الاعتراف بالآخر المختلف فكم بالحري بالسريان. نحن مصرون على تصحيح التمثيل المسيحي على قانون انتخابي جديد غير قانون عهد الوصاية لكي يزيل الظلم عن كل المسيحيين، نحن نبحث عن قانون انتخابي متوازن، وفي هذا الاطار لا يمكن الا ان يكون للسريان مكان فهذا واجب علينا، ونحن جزء أساسي من هذا العهد”.

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