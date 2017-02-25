الرياشي من مطرانية كندا: المصالحة أعادت المسيحيين إلى الدولة وهي ليست ضد أحد بل لتأسيس حضارة السلام

استهل وزير الاعلام ملحم الرياشي، اليوم الأول من زيارته لكندا، بلقاء راعي ابرشية كندا المارونية المطران بول مروان تابت، الذي أولم على شرفه، في حضور رئيس قطاع الانتشار في حزب “القوات اللبنانية” الدكتور أنطوان بارد وعدد كبير من الفاعليات الروحية والاجتماعية، وممثلي الأحزاب السياسية اللبنانية في كندا ومونتريال.

بداية، رحب تابت بالرياشي وبارد في دارة المطرانية، منوها “بالدور الريادي لعراب المصالحة في إتمام الاتفاق التاريخي بين التيار والقوات”.

بدوره شكر الرياشي لتابت والحضور “هذا اللقاء الجامع”، موجها “التحية للانتشار اللبناني في مونتريال على حضوره الفاعل في المجتمع الكندي”.

وتحدث باختصار عن المصالحة المسيحية – المسيحية، معتبرا ان هذه “المصالحة لم تعد الدولة إلى المسيحيين بل أعادت المسيحيين إلى الدولة”، مؤكدا أن “هذه المصالحة ليست موجهة ضد أحد وليست لاستثناء أحد، إنما هي لتأسيس حضارة السلام التي من شأنها ان تجعل لبنان نموذجا للبلدان المجاورة”.

وتطرق الرياشي الى مشروع الموازنة المطروح على طاولة مجلس الوزراء، مشيرا الى انه سيتم إقراره قريبا بعد 12 عاما من دون موازنة.

وأعرب عن تفاؤله “بالتوصل الى إقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل داخل مجلس النواب”.

الوصول

وكان الرياشي وبارد قد وصلا امس الى مطار ترودو في مونتريال، وكان في استقبالهما في صالون الشرف في المطار، القنصل العام للبنان في مونتريال فادي زيادة ونائب رئيس منسقية كندا في القوات جان شمعون ورئيس مركز القوات في مونتريال المهندس فادي بارودي على رأس وفد من الهيئة الإدارية.

وسيلتقي الرياشي خلال زيارته التي تستمر اياما عدة، عددا من المسؤولين الرسميين الكنديين والفاعليات الروحية والحزبية للجالية وستكون له ايضا لقاءات اعلامية عدة.

وسيمثل وزير الإعلام رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع في العشاء السنوي الذي يقيمه مركز القوات مساء اليوم في مونتريال.