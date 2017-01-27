الرياشي من بنشعي: لا داعي لوثيقة بين “القوات” و”المردة”

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي بعد لقائه النائب سليمان فرنجية في بنشعي، ان “اللقاء كان مثمرا جدا”، لافتا إلى أن “النقاش تطرق إلى العلاقة بين “القوات” وتيار “المردة” وهي علاقة تشوبها إختلافات في وجهات النظر لكنها طبيعية في المناطق، وكان بحث في تاريخ البلد وعلاقات الصداقة بين الرئيس فرنجية ومارك الرياشي”.

وقال في تصريح امام الصحافيين: “لا داعي لوثيقة بين “القوات” و”المردة” هناك تواصل عائلي ونحن أبناء منطقة واحدة وعلاقتنا طبيعية وهناك لجنة متخصصة إذا لا سمح الله حدث أي شيء ولكن من المؤكد أن الإختلافات لن تؤدي إلى اي خلاف في المستقبل”.