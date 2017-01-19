الرياشي: ملف متعاقدي الاعلام يتجه الى خواتيمه السعيدة إما مساء اليوم او قبل نهاية الشهر

قال وزير الاعلام ملحم الرياشي في تصريح الى “تلفزيون لبنان”: “التقينا وزير المال والنائب حسن فضل الله مع الرئيس نبيه بري، والمناقشات ما زالت مستمرة، ومن الممكن ان نصل الى نتيجة اليوم وفصل متعاقدي وزارة الاعلام عن باقي المتعاقدين. والرئيس الحريري يتريث لدراسة بعض الارقام خلال 10 ايام وهذا الموضوع سيبت نهائيا فإما المتعاقدون كلهم بشكل كامل او وزارة الاعلام وحدها”.

اضاف:”اريد ان اطمئن متعاقدي وزارة الاعلام ان ملفهم يتجه الى خواتيمه السعيدة إما مساء اليوم او قبل نهاية هذا الشهر”.