الرياشي: قوة لبنان بالانفتاح والحوار

وصل وزير الإعلام ملحم الرياشي الى مدينة زحلة في جولة على المنطقة، استهلها بزيارة النائب طوني أبو خاطر الذي بدوره رحّب بالوزير الذي يرفع من مستوى التمثيل لطائفة الروم الكاثوليك، “ونفتخر بأن يمثّل موقع الإعلام شخصاً مثل ملحم الرياشي وسنرشحه لجائزة نوبل للحوار والتواصل بين المكونات السياسية”.
وأضاف: “أتيتم بوقت سياسي صعب ولنر الوسيلة المعتمدة لإنقاذ البلاد وخصوصاً فيما يخص قانون الانتخاب”.
وأكد الوزير ان زيارته لـ”مربى الأسود وعرين النسور قلعة القوات اللبنانية” زحلة هي رعوية ولا تحمل في طيّاتها اي رسائل سياسية، واصفاً أبناء هذه المدينة بالرجال الشجعان المتميزين بالأخلاق.
الرياشي اكد ان قوة لبنان بالانفتاح والحوار وهذه هي سياسة “القوات اللبنانية”، وبالرغم من كل العوائق هناك إصرار كبير لإقرار قانون جديد للانتخابات يرضي جميع الأطراف يصحح التمثيل المسيحي ويرفع الظلم عنهم.
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