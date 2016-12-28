الرياشي عرض مع نقيبي الصحافة والمحررين الاوضاع الاعلامية والتقى رئيس كاريتاس

استقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي في مكتبه في الوزارة، نقيبي الصحافة عوني الكعكي والمحررين الياس عون، وجرى عرض للاوضاع الاعلامية.

كما استقبل الرياشي رئيس كاريتاس – لبنان الاب بول كرم الذي أوضح بعد اللقاء، ان “البحث تناول نشاطات كاريتاس وخاصة اهتمامها بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واطفال الشوارع”.