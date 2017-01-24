الرياشي طلب من الوطني للاعلام التحقق من شكاوى عن برامج الاداب العامة

طلب وزير الاعلام ملحم الرياشي من “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” التحقق من الشكاوى التي وصلت الى الوزارة وإليه عن عرض بعض وسائل الاعلام المرئية برامج تخالف الآداب العامة وتخدش المشاعر وتثير الغضب، وذلك استنادا الى القانون المرئي والمسموع رقم 382/94، ولا سيما في مادته السابعة التي تنص على وجوب احترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقهم والمحافظة على النظام العام ومقتضيات المصلحة العامة.

واقترح الرياشي اتخاذ ما ينبغي من اجراءات بشأن الارتكابات في حال حصولها. من جانبه، أكد المجلس الوطني للاعلام انه سيقوم باللازم وسيدرج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع المقرر الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس مع المؤسسات المرئية والمسموعة وبرئاسة وزير الاعلام شخصيا.