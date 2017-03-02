الرياشي: ثقافة الحوار تأسيس لحضارة السلام

اطلق وزير الاعلام ملحم الرياشي خلال المؤتمر الثالث لمديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الاعلام بعنوان “ثقافة الحوار ووسائل التواصل الاجتماعي”، في الجامعة الاميركية في بيروت، الموقع الالكتروني لوزارة الاعلام بنسخته الجديدة الذي اعدته مديرية الدراسات”.

واكد الرياشي ان “هذا المؤتمر هو باب من أبواب الحوار والتواصل، بانتظار الوصول

الى وزارة الحوار والتواصل وبناء مجتمع لبناني أفضل”.

وأعلن “أننا في عصر التواصل لدرجة أن كل مواطن أصبح نوعا ما اعلاميا، والاعلام وصل في بعض الاحيان الى الاباحية اي أن كل شيء أصبح مباحا، وليس هناك من صدقية لبعض وسائل التواصل الفردي”.

واعتبر أن “ثقافة الحوار هي تأسيس لحضارة السلام وهذه الحضارة هي حضارة الشجعان، بينما استعمال القوة والعنف والحض على الكراهية هي وسائل الضعفاء”، وقال: “اننا عندما نرى نقطة سوداء على ورقة بيضاء، ننسى المساحة البيضاء التي يجب أن نركز عليها وننظر بايجابية”.