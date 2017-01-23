الرياشي بحث مع المسؤولين في المواقع الالكترونية شؤون وشجون المهنة

التقى وزير الاعلام ملحم الرياشي في مكتبه في الوزارة، ظهر اليوم، المسؤولين عن المواقع الالكترونية الاخبارية، في حضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة. وتم البحث في شؤون وشجون المهنة وكيفية معالجة الملفات العالقة في هذا الشأن، اضافة الى العلاقة مع نقابتي الصحافة والمحررين.
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