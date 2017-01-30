الرياشي استقبل وفدا من جمعية جاد

استقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي، بعد ظهر اليوم، في مكتبه في وزارة الاعلام، وفدا من الهيئة الادارية لجمعية “جاد – شبيبة ضد المخدرات”، برئاسة رئيس الجمعية جوزيف الحواط يرافقه اعضاء من الهيئة الادارية واللجان.
وبعد اللقاء اشار الحواط الى ان “الوزير الرياشي جدد دعمه للجمعية ولنشاطاتها، ووضع تلفزيون لبنان بتصرف “جاد” لعرض اي برنامج توعية ضد المخدرات”.
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