الرياشي استقبل سفير المغرب

استقبل وزير الاعلام ملحم الرياشي ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير المغرب امحمد الكرين يرافقه نائبه ابراهيم السعيدي، في حضور مستشار الوزير الرياشي انطوان عيد، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد اللقاء، قال الكرين:”تشرفت بلقاء الوزير الرياشي وبحثنا بالعلاقات بين المغرب ولبنان في مختلف الميادين المتعلقة بالاعلام والسبل لتحسين صورة البلدين الشقيقين مع ابراز القضايا الاساسية بالنسبة للمغرب في لبنان وبالنسبة للبنان في المغرب، مع التأكيد على دوام الصداقة التي تجمعهما وبين الشعبين”.

اضاف:”كما عرضنا مقترحات ستدرس في الاسابيع المقبلة على مستوى المستشارين وفي اتفاقيات ترفع من مستوى العلاقة بين البلدين على الصعيد الاعلامي وتمكن من طرح القضايا المحورية للبلدين”.