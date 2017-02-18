الرياشي اختتم زيارته لزحلة بلقاء مع آل الرياشي

اختتم وزير الاعلام ملحم رياشي، زيارته لمدينة زحلة اليوم، بلقاء مع عائلة الرياشي البقاعية، حيث استقبل بالمفرقعات النارية، وأقيم كوكتيل على شرفه في صالون دير مار الياس الطوق، في حضور رئيس الدير والنائب الاسقفي للكاثوليك الارشمندريت نقولا حكيم وكهنة الدير.

وألقى وزير الاعلام كلمة قال فيها: “أنا فخور اليوم بهذه الدوحة الرياشية بين أهلي وأقاربي. وفخور جدا ان اسمي هو ملحم الرياشي. هذه العائلة الكبيرة الكريمة، وإن سمونا عشيرة أو قبيلة أو عائلة لم يخطئوا، لأننا من جزء واحد وقلب واحد وفرع واحد كلنا بيت واحد، كل بيت الرياشي من لبنان إلى الانتشار إلى زحلة، الخنشارة، طرطوس، اليمن، وإلى أي مكان، نحن واحد”.

وتوجه إلى الحضور بالقول: “أنا واحد منكم. وانا خجول ان اقول امامكم انني وزير بقدر ما انا فخور انني ابنكم وأخوكم. وكل هؤلاء الأمهات هن أمي، وكل هؤلاء الاخوات هن اخوتي، والآباء ابائي. نحن واحد. ومكتبي هو مكتبكم. وإذا وصولي إلى وزارة الاعلام وصول للقوات اللبنانية، هو أيضا وصول لآل الرياشي إلى منصب وزاري في لبنان”.

وتابع: “كانوا يقولون ألف طير لا يشكلون نسرا. لكني اقول لكم كما كان يقول اهالينا، كل عائلة الرياشي نسور”.

وختم بتوجيه تحية إلى “أهالي زحلة الكبار، ولمربى الأسود وعرين النسور، تحية لعائلة الرياشي”.