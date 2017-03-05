الروسونيري يعود الى سكة الانتصارات بعد ثلاثية في شباك كييفو فيرونا

ضمن فعاليات الجولة 27 من منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم ” الكالتشيو ” ، تمكن فريق ميلان من تحقيق فوز مستحق بنتيجة 3-1 أمام ضيفه فريق كييفو فيرونا في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) .

سجل الهدف الاول لفريق ميلان لاعبه الهداف كارلوس باكا في الدقيقة 26 و ثم عادل فريق فيرونا النتيجة عن طريق لاعبه جوناثان دي غوزمان من ضربة جزاء في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الاول بنتيجة 1-1 .

وفي الشوط الثاني اضاف لاعب الروسونيري الهداف الدولي الكولومبي باكا هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70 قبل أن ينهي زميله لابادولا المباراة بتسجيله الثالث لمصلحة اصحاب الارض في الدقيقة 82 من ركلة جزاء ترجمها بنجاح داخل الشباك لينتهي اللقاء بنتيجة 3-1 لمصاحة ابناء المدرب مونتيلا .