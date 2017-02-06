الراعي يشارك في أعمال المجمع البابوي للتربية الكاثوليكية

غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم بيروت متوجها إلى الفاتيكان، للمشاركة في أعمال المجمع البابوي للتربية الكاثوليكية الذي يعقد على مدى ثلاثة ايام في حاضرة الفاتيكان.
ويترأس الراعي القداس الإلهي بمناسبة عيد القديس مارون في كنيسة مار مارون في المعهد الحبري الماروني في روما.
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