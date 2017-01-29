الراعي: لا تُسنّ القوانين على قياس أشخاص وفئات بل على قياس لبنان

شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن “حوار الحقيقة في المحبة هو نهج الكنيسة، وينبغي أن يكون نهج المسيحيّين بنوع خاصّ”، متمنيا أن “يكون النهج اللبناني الذي تعتمده المؤسّسات الدستورية. ففي خدمة الخير العام، وحده “حوار الحقيقة في المحبة” يضع هذه المؤسّسات في مسارها الطبيعي، بعيدًا عن الاستغلال الشخصي أو الفئوي أو المذهبي، وعن فرض الرأي بالقوّة أو بالمقاطعة أو بالتعطيل”.

وفي عظة له في أربعين المثلّث الرحمة المطران ادمون فرحات، رأى الراعي أنه “لو ساد مثل هذا الحوار منذ سنة 2005 لكان لنا قانون انتخابات نيابيّة جديد منذ سنوات. ولو يسود مثل هذا الحوار اليوم، ونحن أمام الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات، لَتحمّل النوّاب مسؤوليّتهم الدستورية والوطنية، وجنّبوا المجلس النيابي مغبّة انذار فخامة رئيس الجمهورية باللاأين: “لا لقانون الستين ولا للتمديد”، مشددا على أنه “لا تُسنّ القوانين على قياس أشخاص وفئات، بل على قياس لبنان وشعبه”.

ودعا السياسيين الى “تجنيب البلاد أزمة جديدة، فيما الداخل يتآكله الفساد والفقر والحرمان، ويهتزّ فيه الأمن والاستقرار؛ وفيما الخارج المجاور في غليان الحرب والتهجير والقتل والدمار”، مطالبا “المسؤولين المدنيِّين عندنا إلى “معرفة عطيّة الله” التي هي وطننا اللبناني المميَّز، الذي تحميه يد سيّدة لبنان الخفيّة، والذي من حقّه على كلّ واحد وواحدة منّا أن يحافظ عليه، لكي يواصل الرسالة. وقد أوكلتها إليه العناية الإلهيّة لخدمة هذا المشرق وقضيّة العيش الواحد بين الأديان والثقافات والحضارات”.

من جهة أخرى، لفت الى أنه “عرف المطران ادمون فرحات “عطيّة الله”، مذ أعطاه الله نعمة الوجود، وميّزه بالدعوة إلى شرف خدمته وخدمة الكنيسة في الكهنوت والأسقفيّة. فأدّاها كاملة بفضل عطيّة الإيمان والروح القدس ونعمة الأسرار المقدّسة، حتى أصبحت عنده هذه العطية نبع ماء تفجّر حياة أبديّة قدّسته، وقدّست الذين بلغتهم خدمته الكهنوتيّة والأسقفيّة بكل أشكالها: بالعمل والكرازة والتقديس والإدارة والديبلوماسية والتعليم والكتابة”.