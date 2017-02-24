الراعي بعد لقائه عون: ندعم مسيرة رئيس الجمهورية في بناء الوطن

أبدى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعمه “كل مسيرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بناء الوطن”، داعيا الجميع الى “التضامن والتوحد ودعم مسيرة الجمهورية بقيادة فخامته”.

وأكد “الحاجة الى قانون انتخابي يضمن للمواطن قيمة صوته كي يستطيع مساءلة ومحاسبة نوابه، فلا يفرض النواب عليه، وتتمكن من جهة ثانية كل المكونات اللبنانية ان تتمثل وفق مسار الامور، في البرلمان”.

وكان الرئيس عون استقبل البطريرك الماروني عند الرابعة والنصف في قصر بعبدا، وعرض معه مختلف الاوضاع على الساحة المحلية.

وبعد اللقاء، تحدث البطريرك الراعي الى الصحافيين فقال: “تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، كي اهنئه بالسلامة بعد الزيارات الخارجية التي قام بها وبنتائجها الكبيرة على المستوى الوطني، وهو بذلك يعمد الى اعادة لبنان شيئا فشيئا الى مكانه داخل الاسرة العربية والدولية، وهو امر مهم جدا بالنسبة الينا في لبنان”.

أضاف: “كما جئت لوداعه قبل السفر الى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الذي ينظمه الازهر الشريف حول اربعة مواضيع مهمة جدا وتعنينا في عالمنا العربي، وهي الحرية والمواطنة والتكامل والتنوع، لذلك عمد الازهر الى توسيع الدعوات. إن لبنان يعيش هذه الامور عمليا، وهي موجودة في الدستور وفي وثيقة الوفاق الوطني وفي الميثاق”.

وتابع: “كما جئنا لنؤكد دعمنا لفخامة الرئيس في كل الجهود التي يقوم بها وفي مقدمها محاربة الفساد كي يضبط المال العام لتتمكن الدولة من الوقوف مجددا، والنهوض بالشؤون الاقتصادية، وكي تسلك الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب طريقها فيعود المال العام الى خزينة الدولة، لأنه وللأسف، يعلم فخامته اكثر من غيره مدى الهدر لهذه الاموال، وهو امر لا يجوز ان يستمر”.

وأردف: “كما اكدنا الحاجة الكبيرة بعد انتخابات الرئاسة وتشكيل الحكومة، الى مجلس نيابي يجدد وجوه اعضائه، والى قانون انتخابي يضمن للمواطن قيمة صوته كي يستطيع مساءلة ومحاسبة نوابه، فلا يفرض النواب عليه، ومن جهة ثانية تتمكن كل المكونات اللبنانية من ان تتمثل وفق مسار الامور، في البرلمان. وعلاوة عل كل ذلك، أحببنا ان نقول لفخامة الرئيس، اننا ندعم كل مسيرته في بناء الوطن واننا علينا جميعا ان نتضامن ونتوحد وندعم مسيرة الجمهورية بقيادة فخامته”.

سئل: في ظل العراقيل التي تظهر حول قانون الانتخابات، كيف تنظرون الى المقاربة لقانون الانتخابات، وما هي المعطيات التي وضعكم الرئيس عون في اجوائها؟

أجاب: “لم أدخل ولا أدخل مع فخامة الرئيس بنوعية القانون، بل نتحدث في ظل ما قلته، عن قانون يعطي المواطن قيمة صوته ويكون شاملا وعادلا يمكن المكونات اللبنانية من الترشح والوصول الى البرلمان، اما تقنيات القانون فتعود الى مجلس النواب ولم نتحدث بها مع فخامة الرئيس”.

وفد الطاشناق

وكان الرئيس عون استقبل وفدا من حزب الطاشناق برئاسة أمينه العام النائب آغوب بقرادونيان، وعضوية وزير السياحة أواديس كيدانيان ورافي أشقاريان.

وأوضح بقرادونيان بعد اللقاء، أن “الوفد أجرى مع رئيس الجمهورية جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد، والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، ومواقف الحزب من النقاش الدائر حول الموازنة وغيرها من المواضيع الوطنية”، لافتا الى أن “البحث تناول التعيينات الإدارية وحق أبناء الطائفة الارمنية بالوصول إلى المراكز الإدارية في الإدارات والمؤسسات العامة”.