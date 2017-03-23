الراعي بحث مع وفد برلماني اوروبي في ملف النازحين السوريين والتقى قائد الدرك

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وفد البرلمان الاوروبي برئاسة جورجي هولسمي، في حضور رئيس الرابطة المارونية في بلجيكا المهندس مارون كرم، وجرى عرض الاوضاع الراهنة اضافة الى موضوع النازحين السوريين وتبعاته على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما التقى قائد الدرك العميد جوزف الحلو، ثم المدير العام للتفتيش المركزي طانيوس الحلبي والوزير السابق فريد هيكل الخازن.

وظهرا، استقبل الراعي الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، يرافقها المحامي جوزف أبو شرف، وجرى عرض للتطورات والمستجدات.