الراعي: أرضنا أعطتنا الهوية

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن هناك أمس الحاجة، لكل واحد، من موقعه ومسؤوليته ووظيفته ومهمته، لإستلهام القيم السماوية وليس فقط القيم الأرضية، أي التراب والمادة، فعالم اليوم يعاني كثيرا من الروح المادية وكأنه نسي وجود السماء فوق الارض وقيما أعلى روحية واخلاقية، وهذه القيم يتمّ استمادها من فوق مما يعطي الروح لكل عمل.

ورأى الراعي خلال تنظيم “رابطة قنوبين للرسالة والتراث” وشركة “ألفا” بإدارة “أوراسكوم” للاتصالات، حفل إطلاق كتاب “دروب القديسين الى وادي قنوبين” من منشورات الرابطة، ضمن مشروع المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس، تحقيق الزميل جورج عرب وتقدمة شركة “ألفا”، أنه يجب ألا يتم نسيان أن هذه الارض يجب أن المحافظة عليها، وإذا قال أولادكم، أنهم فيزا للخارج، فشارطوهم العودة إلى الأرض التي اعطت الهوية والقيمة والجمال.