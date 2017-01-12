الرئيس عون يعود اليوم الى بيروت مُختتما جولته العربية: لبنان على الطريق الصحيح

يعود رئيس الجمهورية ميشال عون والوفد الوزاري المرافق له اليوم الى بيروت في ختام الجولة الخليجية التي قادته الى كل من المملكة العربية السعودية و قطر.

وأكد الرئيس عون أن صفحة جديدة قد فُتحت بين لبنان و السعودية، و قال لقناة الجزيرة، إن تدخل “حزب الله” في سوريا لم يعد مطروحاً للنقاش في الوقت الراهن، لأنه أمر يفوق قدرة لبنان.

وأضاف عون أن الهبة السعودية مسألة معقدة لم يحسم أمر استئنافها، معربا عن تحفظه إزاء أي مساعدة إيرانية للجيش في الوقت الحاضر.

وانسحب الارتياح البالغ الذي تركتْه زيارة الرئيس عون للسعودية على محطته التالية في قطر، حيث أجرى محادثات مع أميرها الشيخ تميم بن حمد بن خليفة عكستْ الايجابية التي تتعاطى بها كل من الرياض والدوحة مع المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان منذ إنهاء الفراغ الرئاسي (استمرّ نحو 29 شهراً) في 31 اكتوبر الماضي ثم تشكيل الرئيس سعد الحريري حكومته.

وكما في السعودية كذلك في قطر، أحيط عون والوفد المرافق المؤلَّف من 8 وزراء بحفاوةٍ بالغة، لتخلص محادثات الدوحة الى اتفاق على إحياء اجتماعات اللجنة المشتركة العليا بين البلدين برئاسة رئيسيْ الحكومة على أن يتم التواصل لاحقاً لتحديد موعد الاجتماع، الى جانبِ إشارة قويّة الى قرب الإنهاء الرسمي لتحذير السفر الى لبنان عبّر عنها الشيخ تميم في معرض تأكيده «ان خيار انتخاب الرئيس عون هو أفضل خيار لأنه سيقود البلاد الى بر الامان»، وتنويهه «بما قامت وتقوم به الأجهزة اللبنانية للمحافظة على الاستقرار في لبنان»، اذ اعتبر «أن هذا الأمر شجّع الكثير من العائلات القطرية على زيارة لبنان في فترة الأعياد».

وفي موازاة البحث في العلاقات الثنائية وسبل تشجيع الاستثمارات القطرية وتفعيل التبادل التجاري وتسهيله وعودة الرعايا القطريين الى بيروت، حضر بقوّة ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «داعش» منذ آب 2014 والمطرانين بولس اليازجي ويوحنا ابرهيم والصحافي سمير كساب، حيث تمنى عون ان تواصل قطر جهودها للمساعدة في معرفة مصيرهم، لا سيما أنه كانت لها مساهمة فاعلة في الافراج عن مخطوفين سابقين، فكان وعد من الامير «بمواصلة الجهود في هذا المجال، رغم دقة الموضوع وحساسيته».