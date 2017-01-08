الرئيس عون يستهل جولته الرئاسية من السعودية الإثنين

تتجه الأنظار غداً إلى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية مفتتحاً منها جولته الرئاسية الخارجية مع ما يختزنه ذلك من معانٍ وأبعاد وطنية مؤكدة على الهوية العربية للبنان وعلى متانة واستثنائية العلاقات التاريخية المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وسط آمال وطنية شاخصة نحو تحقيق الزيارة أهدافها الوطنية السامية والرامية إلى إعادة تفعيل العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية، مع تطلعات رئاسية بديهية نحو إمكانية إعادة إحياء الدعم السعودي للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية. ويرافق عون إلى المملكة كل من وزراء الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والدفاع يعقوب الصراف والمالية علي حسن خليل والتربية مروان حمادة والإعلام ملحم الرياشي والاقتصاد والتجارة رائد خوري، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول.

وعن الزيارة، أوضحت أوساط القصر الجمهوري لـ»المستقبل« أنها تبدأ مساء غد الاثنين وستشهد خلوة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الجمهورية، تليها محادثات موسعة بين الجانبين والوفد المرافق، كما سيقيم العاهل السعودي مأدبة غداء على شرف عون، فضلاً عن عقد سلسلة لقاءات بين الوفد اللبناني وشخصيات قيادية ووزارية سعودية، على أن يلتقي رئيس الجمهورية كذلك أبناء الجالية اللبنانية ورجال الأعمال السعوديين واللبنانيين في المملكة.

وإذ أشارت أوساط بعبدا الى أنّ عون سينتقل من السعودية إلى الدوحة الأربعاء المقبل لإجراء محادثات رسمية مع القيادة القطرية على أن يعود بعدها إلى بيروت، لفت في المعلومات المتوافرة حول الزيارة والمستندة إلى تأكيد رئيس الجمهورية نفسه أمام أهالي العسكريين المخطوفين نهار الخميس الفائت، أنّ عون يعتزم خلال محادثاته مع المسؤولين القطريين إثارة قضية العسكريين الأسرى لدى تنظيم »داعش« من زاوية البحث في إمكانية استئناف الدوحة وساطتها في هذه القضية الوطنية والمساهمة في الجهود المبذولة لإطلاق سراحهم.

بروجردي ومينغ

في الغضون، برزت أمس جولة كل من رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، ونائب وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ على الرؤساء الثلاثة. ففي قصر بعبدا نقل المسؤول الإيراني إلى عون رغبة طهران في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، عارضاً في الوقت نفسه للتطورات الإقليمية وخصوصاً منها الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية. في حين أكد رئيس الجمهورية لضيفه أنّ »التوافق بين اللبنانيين سوف يؤدي إلى مزيد من الازدهار والطمأنينة«، آملاً بأن تنجح الجهود لحل أزمة سوريا »بما يساعد على ايجاد حل لمأساة النازحين السوريين«. كذلك استقبل عون الموفد الصيني الذي أعرب عن دعم بلاده لحفظ سيادة واستقلال لبنان سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً، بينما أبدى رئيس الجمهورية تطلع لبنان نحو زيادة التعاون بين البلدين »لا سيما وأنّ الصين باتت المصدر الأول للاستيراد في لبنان«، كما أمل على المستوى الإقليمي من بكين أن تلعب دوراً يساهم في إيجاد حل لمأساة النازحين السوريين »يُمكّنهم من العودة الآمنة إلى وطنهم«.

وفي عين التينة، أعرب مينغ بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ثقة الصين بقدرة لبنان على تحقيق المزيد من التطور والتقدم، مؤكداً استعدادها للمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللبنانية. في وقت لفت بروجردي إثر محادثاته مع بري إلى أنّ »الملف السوري استحوذ على جانب أساسي من هذه المحادثات«، أما في الشق اللبناني منها، فنوّه بإنجاز الاستحقاق الرئاسي معولاً »أن يحمل هذا العهد الكثير من الإنجازات البناءة للبنان في مختلف المجالات«، مع الإشادة بطبيعة الحال »بالدور الوطني والحكيم والبناء الذي لعبه بري في إدارة العمل البرلماني«.

ومن بيت الوسط، وصف الموفد الإيراني لقاءه مع رئيس مجلس الوزراء بأنه كان »بناءً وإيجابياً وطيباً«، ناقلاً للحريري تهاني بلاده بتشكيل الحكومة، ومبدياً »الاستعداد الدائم والثابت والراسخ لدى إيران لاغتنام الظروف السياسية المشرقة والإيجابية والبناءة التي برزت في لبنان خلال هذه المرحلة لأن نبني ونرتكز عليها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية بشكل خاص«، وأضاف بروجردي: »ركز الرئيس الحريري خلال اللقاء على الدور القيّم والبناء الذي يستطيع القطاع الخاص في كل من البلدين أن يقوم به في مجال تحقيق هذا الهدف المنشود، كما تحدثنا حول مختلف التطورات الإقليمية وحول استتباب الأمن في ربوع المنطقة وحول آخر المستجدات على الساحة السورية«، وسط التأكيد خلال اللقاء »على ضرورة توخي الطريق السياسي لمعالجة الأزمة في سوريا«.

وكان رئيس الحكومة قد استقبل مساء الجمعة، مساعد وزير الخارجية الصيني على رأس وفد في بيت الوسط حيث أوضح مينغ بعد اللقاء أنه جرى تبادل لجهات النظر حول كيفية تدعيم علاقات التعاون الودي بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً كذلك إلى أنه شرح للحريري مبادرة »حزام واحد وطريق واحد« التي طرحها الرئيس الصيني وأبدى ترحيب بلاده بمشاركة لبنان في بنائها.