الرئيس عون يؤكد أن دعوته لوضع قانون عادل للإنتخاب ليست موجهة ضد أحد

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون امام زواره في بعبدا ان دعوته إلى وضع قانون للانتخابات يحقق عدالة التمثيل جاءت التزاما منه بخطاب القسم ، لافتا الى انه ليس موجها ضد أي طائفة او مكون سياسي ، بل غايته احترام الميثاق الوطني والدستور وتحصين الوحدة الوطنية وقال : اذا كان لدى احد صيغة لقانون يحقق العدالة اكثر فليطرحها للنقاش الوطني , كما شدد على ان النسبية تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف ولا تهمش او تقصي احدا مشيرا الى انه طرح سابقا قانون اللقاء الأرثوذكسي لأنه يحقق عدالة التمثيل مئة في المئة.

واعتبر الرئيس عون أن موقفه بضرورة إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة ليس بجديد , مؤكدا سعيه الدائم لضمان حقوق الطوائف المسيحية والاسلامية التي يشكل وجودها في لبنان مصدر غنى ونموذجا يحتذى، كما شدد ايضا على التزامه العمل من أجل المحافظة على فرادة لبنان التي تبرز خصوصا في مجتمعه التعددي المتوازن.

وأمام وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي أكد عون ان مسؤولية الدولة هي توفير الأمن والأمان مما يحقق لرجال الإقتصاد البيئة المناسبة لعملهم وإستقرارهم ويوفر لهم التخطيط لأمد طويل.