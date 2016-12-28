الرئيس عون: وراء القوى الأمنية شعب وقيادة سياسية توفر لهم الحصانة والدعم اللازم

لمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام وفود من من الأجهزة الأمنية والعسكرية ان امامهم قيادة سياسية ستوفر لهم الحصانة والدعم اللازم وشعب يدعمهم ويقف الى جانبهم. وشدد الرئيس عون على توفير الدعم ايضا لتطوير كافة الإمكانات من اجل تحقيق الإستقرار والأمن في البلاد لأنه اكبر رأسمال للجميع، مشيرا الى ان المؤسسات تحصّن نفسها من خلال احترام القيم والقوانين.

الرئيس عون تلقى التهاني من قادة الأجهزة والوفود المشاركة لا سيما من قائد الجيش العماد جان قهوجي، ووفد القيادة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ووفد من المديرية والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ووفد المديرية والمدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة ووفد المديرية ، والمدير العام للجمارك شفيق مرعي ووفد المديرية.

كما اقيم في القصر الجمهوري حفل استقبال هنأ خلاله موظفو القصر، ورؤساء المديريات، والحرس الجمهوري، و المكتب الاعلامي والصحافيون المعتمدون في بعبدا، رئيس الجمهورية والسيدة الأولى بحلول الأعياد.

الرئيس عون اكد امامهم انهم من اهل البيت آملا ان ينعم لبنان بالخير والإزدهار والإستقرار وأن يتم بناء لبنان بمساعدة الجميع آملا عدم التطلع الى السيئات وتعميم الأخبار الجيدة والتفاؤل. وقدم للجميع تهانيه وأمانيه بسنة جديدة واعياد مجيدة.

وكانت كلمات لكل من الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الإعلامي رفيق شلالا، تمنيا فيها للجميع ايام افضل وسنة جديدة مملؤة بالخير والإستقرار والأمان.