الرئيس عون: نعمل على تمكين الأقليات من أن تتمثل

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال أرسلان: “نعمل لتمكين الأقليات من أن تتمثل، سواء كانت طائفة أو أقلية داخل الطائفة، فبذلك تتحقق العدالة”.
أضاف: “ما من أحد يريد إلغاء أحد لأننا إذا فقدنا أحدا من مكوناتنا الإجتماعية والسياسية فاننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا. وما نطرحه في شأن قانون الإنتخاب لا يخرج عن الطائف، لأن وثيقة الوفاق الوطني تنص على قانون إنتخابي يحترم العيش المشترك”.
الافطار السنوي لمنسقية “تيار المستقبل” في بوردو: الحريري تحدى الصعوبات والمخاطر من أجل لبنان
سيول وواشنطن باشرتا مناوراتهما العسكرية وبيونغ يانغ تهدد
عراقية تقطع وتطبخ رؤوس الدواعش (فيديو)
بيان طفح الكيل
الجيش: لن نسكت عن اغتيال العريف علي القاق وسنلاحق القائمين به والمحرضين عليه أينما كانوا حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة
Powered By Future Television s.a.l