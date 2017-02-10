الرئيس عون: نعمل على تمكين الأقليات من أن تتمثل

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال أرسلان: “نعمل لتمكين الأقليات من أن تتمثل، سواء كانت طائفة أو أقلية داخل الطائفة، فبذلك تتحقق العدالة”.

أضاف: “ما من أحد يريد إلغاء أحد لأننا إذا فقدنا أحدا من مكوناتنا الإجتماعية والسياسية فاننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا. وما نطرحه في شأن قانون الإنتخاب لا يخرج عن الطائف، لأن وثيقة الوفاق الوطني تنص على قانون إنتخابي يحترم العيش المشترك”.